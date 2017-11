Cote d'Ivoire: Maurice Bandaman - "Là où le livre est absent, c'est la place à la haine..."

«là où le livre est absent, c'est la place qui est faite à la haine, à la violence, au terrorisme».

Hier, à ivotel Plateau, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman a rappelé l'importance du livre à une vingtaine de libraires et éditeurs venus de plus de 12 pays d'Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Tchad), et qui participent au séminaire organisé par l'association internationale des libraires francophones (ailf), la section africaine de l'assemblée internationale des libraires ayant le français en partage.

C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux. le ministre Bandaman a également saisi l'occasion pour évoquer les chantiers en cours pour redynamiser une industrie du livre en souffrance, à savoir l'élaboration d'une loi pour régir ce secteur, la mise en place d'un fonds pour soutenir les acteurs du livre, la construction de la Bibliothèque nationale de la renaissance africaine.

Quelques instants plus tôt, M. Philippe goffe, président de l'ailF, avait égrené les six thématiques de ce séminaire à savoir : « la circulation du livre en Afrique et le relationnel avec les éditeurs africains » ; « l'accès aux appels d'offre et marchés publics » ; « les usages commerciaux et relations avec les éditeurs » ; « les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture » ; « les relations avec les institutionnels en France et localement en Afrique » ; « la caravane du livre et de la lecture ».

L'objectif principal de cette rencontre, à l'en croire, est de dresser un état des lieux de la situation des librairies africaines. il s'agira, surtout pour les participants, de faire des propositions concrètes et opératoires pour la renaissance du livre en Afrique. Près de 30 professionnels du livre ou responsables politiques prennent également par à ce séminaire, piloté par M. rené Yedieti, Pdg de la librairie de France groupe de Côte d'ivoire, et son collaborateur Brahim Soro, élu administrateur de l'ailf. Ce conclave s'achève le samedi 11 novembre.