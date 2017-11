Madagascar: Affaire Villa Elisabeth - Serge Zafimahova démonte l'Exécutif

Il a plutôt orienté les regards vers les responsables de l'Aménagement et du service foncier, en 2016, en appuyant ses affirmations par le fait que la cession des droits du domaine à la société PRIM aurait été faite, « le 15 novembre 2016, par le directeur général du service foncier de l'époque ». Que par réquisition de l'entreprise immobilière, le domaine appartenait encore à l'État. Lors de la conférence de presse du 31 octobre, il a été dit que « l'enregistrement auprès de la conservation de la propriété foncière d'Antananarivo a été fait le 21 novembre 2016 ».

Il a été révélé hier qu'après la vente, le domaine d'Amboniloha-Alarobia appartiendrait désormais à une société dénommée « PRIM immobilier », à qui « la société Madaterrain », cité dans l'acte de vente du 24 janvier 2017, aurait cédé les droits du bien. Que « le 7 septembre 2017, un acte notarié faisant état d'une donation de 700 m² au ministère des finances a été faite entre la société et un responsable du service des logements et bâtiments administratifs qui a eu une procuration de l'actuel ministre ».

Le porte-parole de la famille Zafy a ainsi démonté les affirmations du ministre auprès de la Présidence chargé de l'Aménagement du territoire et de celui des Finances et du budget. Lors d'une conférence de presse le 31 octobre à Anosy, les deux membres du gouvernement ont certifié n'avoir été au courant de la vente de ce « domaine privé de l'État » que peu de temps avant le décès de l'ancien Président.

La famille aurait attendu la fin du deuil de la mort de l'ancien chef d'État, pour s'exprimer sur le sujet, hier durant une conférence de presse au centre Arrupe Faravohitra. Sur la base de la loi sur le domaine privé de l'État, l'ancien conseiller spécial de l'ancien président Zafy affirme que « l'arrêté ministériel censé annuler l'acte de vente du domaine est nul et non avenu. Ce n'est que du cinéma ». L'article 9 de ce texte dispose que « les biens du domaine privé immobilier de l'État sont soumis (... ) à la législation de droit des contrats et des biens (... ) ».

