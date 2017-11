Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Le pays a bien progressé au niveau social sous ma supervision»

Il avance par ailleurs que la recherche reste un pilier important pour le développement du pays. «Notre objectif est de faire de Maurice un pays à fort revenu d'ici 2030. Pour cela, nous avons besoin de l'expertise locale et internationale. On va investir dans l'économie bleue et la biotechnologique. Le gouvernement a également accordé certains avantages au secteur privé afin de faire progresser la recherche académique», a indiqué Pravind Jugnauth.

La Mauritius Academy of Science and Technology (MAST) a un rôle majeur à jouer pour les jeunes. C'est ce qu'a déclaré, le Premier ministre Pravind Jugnauth ce vendredi 10 novembre lors de la célébration du dixième anniversaire de la MAST à Réduit. Ce dernier a été fait membre honoraire de l'académie.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.