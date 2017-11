Burkina Faso: Arrondissement 3 de Ouagadougou - La population s'oppose au départ du maire

Il ne l'a pas fait. Or, au-delà de ce delai, toute décision devient caduque, nul et non avenue. Cela suppose que la motion a été vidée parce que plus de 60 jours se sont écoulés. Le haut-commissaire a commis une faute lourde et il doit répondre », a-t-il estimé.

Il n'y a pas de raison que personne ne puisse voir lesdites si elles sont avérées et authentique. Donc, la déclaration du haut-commissaire faisant état d'un quorum atteint, nous étonne beaucoup. Il faudrait que ce dernier comprenne qu'il est là pour la cause du peuple. Il ne doit pas prendre parti.

Les procès-verbaux ont été remis à qui de droit. Deux semaines plus tard, une deuxième session a été convoquée et les frondeurs n'ont toujours pas répondu. Donc, pour nous, cette histoire de motion de défiance avait été enterrée.

