Burkina Faso: Guézouma Sanogo - « Tout journaliste doit être un rempart contre ce genre d'immixtions grossières»

Pour cela, il faut saluer la réaction des agents de la télé. Si on garde le silence sur ce genre d'agissements, on contribue à nourrir les rancœurs contre les journalistes et finalement, cela peut provoquer une déflagration. Voilà pourquoi nous estimons que ce ne sont pas des choses à tolérer.

Il n'est pas possible qu'une personne, fût-elle ministre, dispose du pouvoir d'interdire l'accès aux médias publics à un citoyen. C'est arbitraire et en contradiction avec le principe de fonctionnement des médias dans l'ensemble.

Et ce poste n'est plus une affaire de nomination, mais le poste de DP fait l'objet d'appel à candidatures. Le Directeur général d'un média public, aujourd'hui, vient avec un contrat clair, avec des objectifs clairs.

Je pense qu'ici, ce ne sont pas les textes qui sont en cause, mais plutôt les hommes. Les nouvelles lois disent clairement que le ministre de la Communication n'est plus le Directeur de publication (DP) des médias publics.

Les Burkinabè ne sont pas dupes, ils ont compris que c'est parce que Tahirou Barry n'est plus au gouvernement que celui-ci ne veut même plus que ce dernier parle.

