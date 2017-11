Togo: Claude Le Roy, « un choix politique » voulu par une société française ?

Depuis son départ, titille Tom Saintfiet, « le Togo a gagné un match officiel contre Djibouti. Et ça avec un championnat et beaucoup de matchs amicaux. Que dire de plus ? ».

De plus, elles viennent aussi apporter de l'eau au moulin de ceux qui, depuis plusieurs mois, font pleuvoir un torrent de critiques sur le Français et consultant du groupe Canal +, pour manque de résultats.

J'ai gagné contre le Libéria et Djibouti, Le Roy a fait match nul contre le Libéria et a seulement battu Djibouti alors je pense avoir eu de meilleurs résultats que lui. Les 19 derniers mois le montrent clairement », enfonce Tom Saintfiet.

Et de revendiquer la qualification du Togo à la dernière compétition panafricaine. « J'aurais pu qualifier le Togo pour la CAN 2017.

To Saintfiet, ancien sélectionneur des Eperviers du Togo et prédécesseur de Claude Le Roy.

J'ai eu 6 points sur 6 avant Tunisie, Liberia et Djibouti (éliminatoires CAN 2017). J'ai gagné toutes mes rencontres et Le Roy était déjà dans le stade en Tunisie pour prendre ma place », rappelle-t-il, comme pour dire qu'il a fait mieux que lui.

