Cote d'Ivoire: Conférence des Nations unies sur le climat - La délégation ivoirienne très active à Bonn

Retour à la case départ pour la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, plus connue sous le vocable Cop. L'Allemagne, qui avait déjà accueilli la première conférence en 1995, à Berlin, est à nouveau l'hôte de la plus importante réunion des acteurs mondiaux sur le climat.

Cette fois, c'est la grande métropole de Bonn située en Rhénanie du Nord-Westphalie (Etat le plus peuplé d'Allemagne et à bien des égards une plate-forme pour la protection du climat avec la présence de pas moins de 18 agences onusiennes dédiées au développement durable) qui reçoit les milliers de délégués qui se sont déplacés pour prendre part à cette 23è Cop placée sous la présidence des îles Fidji.

Le petit Etat insulaire d'un million d'âmes ne pouvant accueillir l'événement, avait délégué ses pouvoirs d'Etat hôte à Bonn, siège de la Convention cadre sur les changements climatiques (Ccnucc).

Au nombre des délégations des Etats parties à la Ccnucc venues prendre part à cette rencontre essentiellement destinée à « inciter les États à gravir un échelon supplémentaire dans leur ambition de lutter contre le réchauffement climatique et mettre le monde sur la voie d'un développement plus sûr et plus prospère », se trouve celle de la Côte d'Ivoire.

Sous le leadership de la première responsable de l'environnement en Côte d'Ivoire, Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Assainissement et de l'Environnement, plusieurs parties prenantes ivoiriennes, ministères impliqués, agences et institutions spécialisés, mais aussi des responsables de mairies, de conseils régionaux et associations diverses ayant pour objet la défense de l'environnement et le développement durable, des députés et des représentants du secteur privé ont effectué en grand nombre le déplacement du World Conference centre de Bonn où se tient, depuis lundi la 23è Cop.

Le stand 703, dans la zone dite Bulla, où siège la délégation officielle ivoirienne, ne désemplit pas. Les ateliers et panels se succèdent sur diverses thématiques liées à la question centrale de cette conférence : la lutte contre le changement climatique qui se pose avec davantage d'acuité cette année 2017 marquée par des phénomènes climatiques extrêmes, des ouragans dévastateurs aux sécheresses et inondations catastrophiques survenues en Afrique subsaharienne.

La Côte d'Ivoire qui prend une part active à cette conférence, entend présenter ses acquis et perspectives dans la lutte contre les changements climatiques, à travers diverses activités, des conférences et panels, mais aussi des interventions remarquées dans diverses instances régionales et internationales où son expertise est sollicitée.

Mercredi, une importante conférence sur le thème :« Niveau de référence pour les forêts de Côte d'Ivoire », organisée par le Secrétariat exécutif permanent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+), s'est ainsi tenue au Pavillon de la Francophonie.

Une occasion qu'ont saisie le Dr Yéo Napari, Coordonnateur national du Projet REDD+, ainsi que plusieurs experts ivoiriens, en l'occurrence, le professeur Delphin Ochou, Point focal national pour la réduction des risques de catastrophe (RRC), M. Eric Landry Yao Konan, Responsable de la composante niveau de référence, et M. Richmond ASSIE, Point focal Changement climatique, pour insister sur le rôle structurant du niveau de référence pour les forêts à l'échelle internationale.

Selon ces experts ivoiriens, « le niveau de référence pour les forêts est un prérequis pour mettre en œuvre la REDD+ et accéder à des paiements basés sur les résultats.

Il est utilisé comme repère pour démontrer d'une manière transparente et quantifiable, l'impact des politiques et mesures REDD+ sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre (GES), et pour servir de référence pour les paiements basés sur les résultats ».

La conférence a été également l'occasion de présenter au public présent, les avancées de la Côte d'Ivoire dans ce domaine.

L'élaboration du niveau de référence du pays, ont rappelé les experts, a démarré en septembre 2016 avec un atelier national qui a permis d'informer les parties prenantes et de discuter des options possibles et données disponibles.

Ce processus de consultation a abouti à une première version qui a été soumise à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en janvier 2017.

Suite à un processus d'évaluation technique par la CCNUCC, la Côte d'Ivoire a soumis en mai 2017, une version modifiée de son niveau de référence. La Cop 23 s'achève officiellement le 17 novembre.