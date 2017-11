Kenya: Présidentielle- L'opposant kényan Raïla Odinga s'en prend aux pays occidentaux

Vingt diplomates étrangers organisent alors une conférence de presse. Ces Occidentaux - on parle des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France, notamment - annoncent que la Commission peut « bien organiser un scrutin crédible ». C'est du moins le compte-rendu qu'en a fait Raïla Odinga, jeudi, à Washington, devant un parterre de chercheurs réuni dans un centre d'études stratégiques.

Qu'ont fait les diplomates occidentaux en poste à Nairobi à l'approche du second tour de l'élection présidentielle prévu le 27 octobre ? On est alors à quelques jours du vote et la Commission électorale assure que tout est prêt. Sauf que son président émet des doutes sur la crédibilité du scrutin.

Un scrutin à rebondissements, avec une première élection annulée et une seconde boycottée par l'opposition aboutissant à la victoire du président sortant Uhurua Kenyatta avec plus de 98% des voix. Raïla Odinga reproche aux diplomates d'avoir annoncé que la Commission électorale pouvait organiser un scrutin crédible alors que le président de cette même commission avait dit le contraire.

