Burkina Faso: Hommage à feu Liermè Joachim Somé

Le gardien des traditions a exaucé en outre les filles et fils de la localité, notamment ceux de la diaspora à emboîter le pas du défunt prêtre afin d'offrir une cité où il fera bon vivre pour les populations de la commune de Legmoin et environnants.

« Avec son intelligence et sa finesse d'esprit, Liermè Joachim Somé a su saisir l'opportunité de développement de sa commune, son village natal, avec la signature de la charte d'amitié et de coopération », a fait savoir la cofondatrice de la coopération, Bernadette Bétheuil-Ramin.

Ainsi, une première charte d'amitié et de coopération a été signée en novembre 2006, puis formalisée un mois plus tard entre Grasse et Legmoin.

Il était social et sociable », a fait remarquer le maire de la commune deLegmoin, Bongouna Apollinaire Hien. Faisant la genèse de cette coopération, il a rappelé que c'est en 2006 que l'amitié entre Bernadette Bétheuil-Ramin et Liermè Joachim Somé a germé.

Les conseils municipaux de la commune de Grasse (France) et de Legmoin (Burkina Faso) ont rendu un hommage à feu Abbé Liermè Joachim Somé, le samedi 28 octobre 2017, dans la commune rurale de Legmoin dans la province du Noumbiel. Natif de Legmoin, le défunt prêtre a été à l'origine d'une charte d'amitié et de coopération entre les deux communes.

