Gabon: Abidjan - Attribution du prix des ambassadeurs de la nutrition du SUN au Gabon

Pour une mise en contexte, les Gouvernements des pays membres se sont engagés volontairement dans ce Mouvement, avec en commun, leur détermination à mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes et à atteindre l'objectif de développement durable numéro 2, en particulier, celui d'« éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable ».

Cet évènement s'est déroulé du 07 au 09 Novembre 2017, au Palais des Congrès de l'Hôtel Sofitel Ivoire, Abidjan. Ce rassemblement réunit environ 750 participants de 80 nationalités, issus des 59 pays membres du mouvement et des organisations internationales et régionales.

Suite à la validation en conseil des Ministres de ces deux aspects stratégiques, le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, chargé du Programme Graine, en collaboration avec la FAO conduit jusqu'à ce jour, l'atelier de planification de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN), ainsi que le plan de suivi évaluation de ladite politique. C'est fort de tous ces efforts que, le Ministre de L'Agriculture, de l'Elevage, Chargé du Programme GRAINE, Yves Fernand MANFOUMBI, a été retenu par le Comité Exécutif du Mouvement SUN comme finaliste au prix des ambassadeurs de la nutrition et du SUN, lors du Rassemblement Mondial 2017 du Mouvement SUN.

