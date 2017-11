Sénégal: Macky Sall appelle à allier défense nationale et coopération internationale, pour garantir la paix

Entre l'Afrique du Sud et le Sénégal qui s'affrontent tout à l'heure (17h Gmt) à Polokwane… Plus »

Macky Sall a rendu hommage aux Forces armées sénégalaises, qui sont "au service de la paix et de la stabilité" du Sénégal et d'autres pays.

"Le nous collectif et solidaire doit prendre le pas sur le moi individualiste. A l'évidence, l'approche globale et la coopération internationale sont les plus appropriées pour endiguer, voire éradiquer ce fléau (le terrorisme, Ndlr) qui sape et annihile nos efforts de développement", a-t-il suggéré.

"Face à ces périls, la défense du sanctuaire national à elle seule ne suffit plus pour garantir la paix et la sécurité au sein de nos Etats", a dit M. Sall lors de la célébration de la Journée des Forces armées sénégalaises, au camp Dial-Diop, à Dakar.

Dakar — La défense du territoire national ne suffit plus pour garantir la paix et la sécurité des Etats, dans le contexte actuel marqué par "la menace terroriste", estime le président Macky Sall, qui appelle à recourir en même temps à la coopération internationale.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.