Afrique: La FAO lance une plateforme web dédiée à l'agriculture intelligente face au climat

communiqué de presse

Rome — La nouvelle ressource numérique servira de référence pour transformer efficacement l'agriculture et les systèmes alimentaires

Pour aider nos systèmes alimentaires à prendre la voie de la durabilité, la FAO a produit un nouveau guide de référence sur les meilleures manières de mettre en œuvre des approches «intelligentes face au climat» dans le secteur agricole.

L'ouvrage a été officiellement lancé aujourd'hui à l'occasion de la Journée d'action pour l'agriculture en marge du sommet sur le climat, la COP 23, qui se tient à Bonn.

«La faim, la pauvreté et le climat peuvent être combattus ensemble par le biais de diverses approches telles que l'agriculture intelligente face au climat, qui reconnaît les liens essentiels qui existent entre l'agriculture durable et les stratégies visant à promouvoir l'efficacité dans l'utilisation des ressources, la protection et la restauration de la biodiversité et les ressources naturelles et la lutte contre les impacts du changement climatique», a déclaré M. René Castro, Sous-Directeur général de la FAO, Département climat, biodiversité, terres et eau.

«Le monde doit produire 50 pour cent de nourriture en plus pour nourrir près de 10 milliards de personnes d'ici 2050 et trouver un moyen de le faire avec seulement un quart des émissions de dioxyde de carbone par habitant», a souligné M. Castro.

La publication de la deuxième édition 2017 du guide de référence sur l'agriculture intelligente face au climat, en format numérique, fait suite à la Stratégie de la FAO relative au changement climatique, publiée récemment.

Elle comprend un large éventail de connaissances et d'expertise qui permettront d' aider les décideurs politiques, les responsables de programmes, les universitaires, les services de vulgarisation et d'autres spécialistes du secteur à rendre l'agriculture plus durable et plus productive, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction des émissions de carbone.

La deuxième édition du guide de référence comporte de nouveaux modules axés sur la lutte contre le changement climatique, notamment l'adaptation et l'atténuation de ses effets, les systèmes intégrés de production, les systèmes d'accès au savoir pour les producteurs ruraux, l'égalité des sexes et l'amélioration de la mise en œuvre de ces approches.

L'agriculture intelligente face au climat (CSA) fait l'objet d'une attention croissante. Près de 32 pays (dont la moitié compte parmi les pays les moins développés, les trois quart d'entre eux se situant en Afrique subsaharienne) font spécialement référence au CSA pour leurs contributions déterminées au niveau national, dans l'espoir de concrétiser les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat.

L'agriculture intelligente face au climat est l'une des approches nécessaires pour parvenir à transformer l'agriculture et les systèmes alimentaires à travers le monde, de manière à les rendre à la fois productifs et durables, tout en contribuant aux efforts visant à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.

De nombreux contextes, de nombreux facteurs

Le livre offre une meilleure compréhension de l'approche relative au CSA et des cinq étapes nécessaires pour identifier et analyser les résultats souhaités.

Cela implique notamment de renforcer la base de preuves, de renforcer les institutions locales et nationales, d'encourager la création de cadres de travail propices, d'améliorer les options de financement - disponible au niveau local, international et multilatéral - et de mettre en œuvre ces pratiques sur le terrain.

L'ouvrage se concentre sur les problèmes de production liés aux cultures, au bétail, à la foresterie, aux pêches, à l'aquaculture et aux systèmes intégrés, ainsi qu'à l'utilisation de ressources telles que l'eau, les sols, la terre, les ressources génétiques et l'énergie.

Les systèmes alimentaires et les chaînes de valeur sont également évoqués en tant que domaines dans lesquels il est possible d'améliorer certaines choses, tandis que les facteurs tels que le genre et la protection sociale sont également considérés.

L'approche paysagère fait également partie des éléments clés du CSA, qui permet d'accéder à davantage d'options liées à l'utilisation et à la conservation des terres.