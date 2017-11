Cameroun: Trois journalistes relaxés

L'USYPAC salue le courage de ses confrères «qui ont connu, durant cette pénible période, la résidence surveillée et l'interdiction de rencontrer des journalistes nationaux ou étrangers et celle de voyager, pour ne citer que ces restrictions imposées par le juge».

Au terme de deux ans d'instructions, une année de procès et 27 audiences, les journalistes ont été mis hors cause le 30 octobre par le tribunal militaire de Yaoundé pour faits non établis.

Les journalistes Baba Wamé, Rodrigue Tongué et Félix Cyriaque Ebolé Bola étaient inculpés depuis octobre 2014 pour non-dénonciation d'informations sensibles en leur possession, faits requalifiés plus tard de «complicité de tentative d'outrage au Président de la république».

Copyright © 2017 International Federation of Journalists. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.