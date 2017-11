Afrique du Sud/Sénégal: Eliminatoires Mondial 2018 - Gagner pour assurer la qualification

Le salon de photographie le plus prestigieux au monde ouvre jusqu'au dimanche 12 novembre ses portes au Grand Palais,… Plus »

Tout le contraire des « Bafana Bafana » au sein desquels le coach Stuart Baxte devrait compter sans Thulani Hlatshwayo blessé, Dean Furman et Erick Mathoho et Bongani Zungu suspendus.

Et dans cette première explication, Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers qui ont l'habitude de ces genres de matches auront à cœur de faire tout ce qu'il faut pour maintenir leur leadership dans ce groupe D où chacun peut se qualifier.

Dans l'autre match, le Burkina Faso et le Cap Vert qui n'ont plus leur destin entre leurs mains, compteront toutefois sur un faux pas de l'un des deux protagonistes de Polokwane pour se relancer en cas de victoire.

Alors ramener le meilleur résultat possible de Polokwane sera la chose la plus recherchée pour les « Lions ».

Ils savent aussi que pour cette première confrontation rien n'est gagné d'avance et que tout est possible également dans la mesure où chacun cherchera la victoire pour se mettre en pôle position en perspective de la dernière manche prévue mardi prochain à Dakar.

Ils savent qu'ils sont attendus de pied ferme par leurs adversaires qui, comme eux, espèrent une qualification à la coupe du monde 2018. C'est pourquoi Aliou Cissé et ses hommes préparent le match d'aujourd'hui avec beaucoup de sérénité et sans pression aucune.

Dans ce groupe D tous les regards seront tournés vers Polokwane et les deux autres équipes Burkina et Cap Vert qui ne joueront que mardi regarderont d'un œil intéressé cette explication aux allures de règlement de comptes.

