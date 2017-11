Cote d'Ivoire: Forum Diaspo Invest 2017 - Paul Kaba Thiéba invite la diaspora à s'approprier le PNDES

La situation était tendue hier à Massakro entre militaires et populations. Ce village situé… Plus »

Poursuivant, il a déclaré qu'il y a des critères à remplir pour se développer. C'est par exemple disposer de main-d'œuvre qualifiée, dira-t-il. Selon lui, les questions de la formation professionnelle, de la main-d'œuvre qualifiée sont au cœur du développement économique. « Le second problème lié à notre développement concerne l'énergie. C'est pourquoi j'étais heureux de l'inauguration du barrage de Soubré... Chez nous au Burkina Faso, nous avons un déficit entre l'offre et la demande. L'ambition du Pndes c'est de produire suffisamment d'électricité. Après l'énergie, il y a les questions de transport, de santé... C'est cela la différence, l'originalité du Pndes par rapport aux expériences que nous avons connu depuis l'indépendance », a expliqué M. Kaba Thiéba.

Différentes communications et échanges ont nourri ce forum placé sous thème : « Mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (Pndes) : Quelles contribution de la diaspora à la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso ? »

« Venez investir au Burkina Faso. Le Faso is back », a lancé ce vendredi 10 novembre 2017, le Premier ministre burkinabè Paul Kaba Thiéba, à l'ouverture du Forum Diaspo Invest 2017 et des Journées de promotion économique et commerciale (Jpec), à Abidjan-Heden Golf Hôtel Abidjan.

