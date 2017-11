Gabon: Lancement d'une formation gratuite en leadership entrepreneurial

Libreville — La délégation de l'Union Européenne (UE) au Gabon a annoncé vendredi à Libreville le lancement d'une formation gratuite en leadership entrepreneurial au profit d'une centaine de jeunes Gabonais.

Cette formation de deux jours, les 10 et 11 novembre intervient à l'occasion du 5eme Sommet de l'Union africaine - Union européenne (Sommet UA-UE) qui se tiendra les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan.

Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Entrepreneuriat et de l'Insertion des Jeunes, la Délégation de l'Union européenne au Gabon, les Etats membres de l'Union européenne, et l'Institut français du Gabon ont ouvert à Libreville une formation gratuite en Leadership entrepreneurial en faveur de 100 jeunes, à l'Institut français au Gabon.

Le Sommet UA-UE place la jeunesse au cœur de ses priorités dans le cadre du partenariat Afrique-Europe et a retenu comme thème "INVESTISSONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE". Un contexte international propice, vu que l'Union africaine a également dédié l'année 2017 à la jeunesse avec comme thème: "EXPLOITER LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE GRACE A L'INVESTISSEMENT DANS LA JEUNESSE".

Les dirigeants d'Europe et d'Afrique souhaitent ainsi prendre des mesures concrètes pour favoriser un meilleur accès à l'éducation, encourager les investissements et la création d'emplois.

En prélude du sommet UA-UE, a eu lieu le 9 octobre 2017 la 4ème édition du Sommet Afrique-Europe de la Jeunesse qui a abouti à une Déclaration commune des plates-formes de la jeunesse d'Afrique et d'Europe. Les recommandations de cette Déclaration seront destinées aux Chefs d'Etats et décideurs au Sommet imminent UA-UE.

Le Communiqué de presse de la délégation de l'Union Européenne au Gabon précise que c'est dans ce cadre précis qu'intervient au Gabon la formation en Leadership entrepreneurial qui participe à la mise en œuvre de cette Déclaration.

« L'identification des 100 bénéficiaires de cette formation gratuite en Leadership entrepreneurial est le résultat d'une dynamique de groupe rassemblant différents réseaux d'entrepreneuriat de la place, pour en garantir l'inclusivité. Il s'agit de réseaux clés soutenant l'entrepreneuriat des jeunes: (1) Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Entrepreneuriat national et de l'Insertion des Jeunes; (2) Le Service de Coopération et d'Action sociale de l'Ambassade de France; Junior Achievement Gabon; Ogooué Labs, et Les Sambas professionnels », poursuit le communiqué.

L'Ambassadeur, Chef de Délégation de l'UE, M. Helmut KULITZ, a déclaré que "l'objectif de cette approche est de favoriser les synergies entre acteurs et bénéficiaires, de manière à renforcer leur cohésion et ainsi donc leur contribution au développement économique du pays".

L'Union européenne et ses Etats membres au Gabon renouvellent ainsi leur engagement en faveur de la promotion de la dynamique entrepreneuriale des jeunes, en garantissant le caractère inclusif de l'accès à la formation. (Source Délégation de l'Union Européenne au Gabon).