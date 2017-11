Congo-Kinshasa: COP23 - « Journalistes verts » souhaite un appui considérable à la RDC

Les deux chambres du Parlement, rappelle JV, avaient séparément ratifié l'Accord de Paris. Alors que le Sénat congolais l'avait adopté le 31 octobre en seconde lecture, l'Assemble nationale l'a, quant à elle, adopté le 15 octobre 2017. La RDC fait partie des 195 pays qui ont, en 2015 à Paris, adopté cet accord universel qui recommande notamment à chaque pays membre d'œuvrer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue de réduire le réchauffement de la planète. Cette convention prévoit de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C ».

Cette conférence de Bonn, a expliqué l'ONG, permettra d'intensifier le dynamisme des villes, États, régions, territoires, entreprises et sociétés civiles qui soutiennent les plans d'action nationaux en faveur du climat mais aussi de mettre en relief l'objectif de température convenu à l'échelle mondiale et les objectifs, immenses, de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Pour JV, le pays ayant ratifié cet accord à travers son Parlement a, par ce fait, droit aux bénéfices reconnus aux Etats visiblement engagés en conformité avec l'Accord de la capitale française sur le climat. « L'assainissement de nos espaces de vie devra occuper une place de choix dans notre plaidoyer, puisque la communauté des êtres vivants que nous sommes, appelée biocénose, et le milieu dans lequel nous vivons, appelé biotope doivent être protégés et assainis des effets nocifs de gaz émis », a souligné l'association.

