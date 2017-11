Congo-Brazzaville: Disparition - Dieudonné Ifissa n'est plus

Enseignant de carrière et inspecteur des collèges jusqu'à son dernier souffle, Dieudonné Ifissa dit Mabieyi, Mangili Mandzengui, Mangilin Magili, est l'un des pionniers de la comédie et de l'humour dans le pays. C'est le célèbre humoriste N'Kaba Ndoudi, alias Kabas, qu'il rencontre au lycée qui l'amène dans la troupe théâtrale universitaire Ferdinand-Mouangassa où il était le seul lycéen à jouer. Il a également presté dans l'orchestre «Les patriotes» du lycée Karl-Marx, à Pointe-Noire, où il était élève. Chanteur à ses heures perdues, il a accompagné l'artiste-musicien Kali Djatou dans sa célèbre chanson «Premier salaire» mais aussi Fernand Mabala.

Coéquipier du célèbre comédien Nkaba Ndoudi dans de nombreux numéros de sketch et de théâtre, Ifissa, avec son humour sarcastique, faisait toujours rire. Excellent imitateur, il a joué dans plusieurs groupes de sketch du pays avec la même obsession: faire rire le public. Son talent d'humoriste est certainment un héritage familial puisque son grand-père fut un excellent conteur et que sa mère une célèbre conteuse.

Percuté de sa moto communément appelée « Djakarta » par un véhicule, Dieudonné Ifissa laissait présager pourtant quelques lueurs d'espoir de rétablissement, en dépit des blessures occasionnées par le terrible accident. Deux semaines après, l'irréparable est arrivé, Ifissa est décédé plongeant parents, amis et connaissances dans la consternation et l'émoi.

