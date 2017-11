Afrique: Mondial 2018 - Le programme de la 6e et dernière journée des éliminatoires Zone Afrique

Les investisseurs et acteurs économiques africains perçoivent un niveau de risque beaucoup plus bas pour… Plus »

Rappelons que le Nigeria et l'Egypte sont d'ores et déjà qualifiés dans leurs groupes respectifs (B et E).

Dans le groupe B, Côte d'Ivoire et Maroc se disputeront le ticket qualificatif à Abidjan, avec un léger avantage mathématique aux Lions de l'Atlas qui comptent un point de plus. Un score de parité leur permettrait de retrouver la scène planétaire, 20 ans après leur dernière apparition, lors du Mondial 98.

Trois groupes, A, C et D, n'ont pas encore rendu leur verdict : si la Tunisie est presque qualifiée, la RDC peut encore croire à un miracle (un succès contre la Guinée, tout en misant sur une défaite des Aigles de Carthage par deux buts d'écart).

