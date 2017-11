Burkina Faso: Direction de Fasozine - Serge Tomondji passe le témoin à Désiré Sawadogo

Journaliste éditorialiste, Serge Mathias Tomondji traine derrière lui 30 bonnes années dans le journalisme. Du Bénin au Burkina, l'homme a marqué de sa plume les colonnes de plusieurs journaux.

Les plus en vue sont notamment le quotidien d'Etat la Nation, le quotidien Adjinakou (Bénin), le quotidien 24H et les éditions Le Pays du Burkina. Après 12 années de «loyaux» services au sein du groupe Fasozine, M. Tomondji a décidé de changer d'environnement et de dimension afin de «soulager une certaine fatigue».

«Ce jour est un épilogue et un prologue pour moi. L'épilogue de 12 années avec Fasozine dont cinq avec Notre Afrik. Je pense avoir fait de mon mieux pour apporter ce que je pouvais même si nous n'avons pas pu gagner certains combats. Ce n'est pas une fin en soi parce que Fasozine reste profondément encrer dans mon cœur. Nous avons connu des hauts et des bas dans cette aventure mais nous avons tenu et essayé de donner un magazine qui tient la route au Burkina malgré les difficultés. Je mesure le poids des responsabilités que je transmets à M. Sawadogo, mais je ne doute aucunement de ses compétences», a témoigné M. Tomondji. Tout en remercient le fondateur du groupe Fasozine, Thierry Hot, le DG sortant a exhorté l'ensemble du personnel à redoubler d'ardeur et d'aider son successeur à relever ce nouveau défi.

Pour le directeur sortant et le personnel, le nouveau DG, n'est pas un novice de la maison Fasozine. Désiré Sawadogo fait partie de ceux-là même qui ont commencé l'aventure Fasozine en 2005. Après avoir exercé dans les quotidiens l'Express du Faso, 24H, à la radio Ouaga Fm et à la télévision Canal 3, M. Sawadogo a forgé davantage son professionnalisme dans ce métier à l'ombre de son prédécesseur. Reconnu pour son professionnalisme et son sens du devoir, il détient désormais les reines de ce groupe et compte le conduire à bon port.

«Je suis très heureux de pouvoir compter sur la disponibilité de M. Tomondji qui sera d'un grand soutien pour toute l'équipe qu'il laisse à ma disposition. Je mesure à sa juste valeur la tâche qui m'incombe désormais mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu et l'abnégation de l'ensemble du personnel, nous arriverons à relever le défi», a promis le nouveau DG. Le partage du pot convivial a marqué le clou de cette cérémonie fort simple mais pleine de sens aux yeux du personnel qui a signifié sa disponibilité et son engagement aux côtés du nouveau DG. Nouveau défi pour Désiré Sawadogo mais nouveau challenge également pour l'ensemble du personnel parce que Fasozine fait partie des groupes de presse qui ont réussi à avoir une place de choix dans l'univers médiatique au pays des Hommes intègres. Il réunit en son sein un magazine et un quotidien en ligne.