Sénégal: Fête des armées - Prise d'armes et défilé à Saint-Louis

Après le Nigeria et l'Egypte, le Sénégal est la troisième nation africaine à… Plus »

Il a loué la bravoure des militaires et des gendarmes sénégalais qui se sont engagés depuis 1960 dans les théâtres d'opérations extérieures, pour mener des missions de soutien à la paix, avec les Nations unies, l'Union africaine (UA) et la CEDEAO, ainsi que des opérations de sécurisation dans la sous-région.

Alioune Aïdara Niang s'est félicité de la célébration de cette fête partout au Sénégal, pour rendre hommage à l'armée sénégalaise, qui s'est "illustrée de manière professionnelle et honorable sur tous les théâtres d'opération et de maintien de la paix".

La manifestation s'est déroulée en présence du gouverneur de la région, Alioune Aïdara Niang, du colonel Mbaye Cissé, commandant de la zone militaire numéro 2 et des autorités administratives, religieuses et coutumières.

