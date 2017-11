Sénégal: La critique cinématographique "plus l'apanage des professionnels" (critique cinéma)

Après le Nigeria et l'Egypte, le Sénégal est la troisième nation africaine à… Plus »

"La critique est une caisse de résonnance et les réseaux sociaux la plus grande caisse de résonnance, même si la critique voulait être en marge de cette mutation, elle ne peut pas le faire", a-t-il souligné.

Selon M. Dia, par ailleurs rédacteur en chef du magazine en ligne "Africiné", les réseaux sociaux certes "nous permettent de nous connecter avec les professionnels du cinéma et de suivre leurs actualités, mais le travail journalistique (de vérification, de recoupement et de recherche) doit toujours rester".

"A nous de nous l'approprier le mieux possible pour capter le lectorat et avoir beaucoup plus d'impact", souligne Claire Diao, critique de nationalité franco-burkinabè.

"La critique s'adapte aux mutations technologiques, et aujourd'hui, avec la Toile, il y a une démocratisation de la critique", a-t-il dit lors d'un colloque à Tunis, sur le thème "Migration et mutation de la critique sur la grande Toile".

Tunisie (Carthage) — Le journaliste et critique de cinéma sénégalais Baba Diop a fait état vendredi d'une démocratisation de la critique cinématographique à la faveur de laquelle cette activité "n'est plus l'apanage des professionnels avec l'avènement des réseaux sociaux".

