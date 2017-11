Maroc: SAR la princesse Lalla Meryem prend part à Paris à la cérémonie d'hommage à Mme Irina Bokova

Paris — SAR la princesse Lalla Meryem, Ambassadrice de Bonne Volonté, a pris part vendredi soir à Paris à la cérémonie d'hommage rendue à Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), au terme de son mandat à la tête de cette organisation.

Cette cérémonie a été marquée par la diffusion de témoignages de plusieurs personnalités dont des chefs d'État sur l'engagement de Mme Bokova pour la promotion des valeurs de l'UNESCO durant ses deux mandats en tant que directrice générale de cette organisation.

Lors de cette soirée, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités dont la Directrice générale élue Audrey Azoulay, des vidéos ont été aussi diffusées mettant en avant l'engagement personnel de Mme Bokova et son empreinte sur l'histoire de l'UNESCO, ainsi que les actions qu'elle a entreprises notamment en faveur de l'éducation et l'égalité des genres et ses réalisations pour la culture et contre l'extrémisme et la pauvreté.

Intervenant à cette occasion, Mme Bokova a souligné que cette cérémonie démontre que l'UNESCO est un lieu unique où s'exprime la diversité culturelle, notant que cette organisation forge des idées qui transforment le monde.

Elle a aussi passé en revue le bilan de huit années à la tête de l'UNESCO marquées par son engagement pour la paix, la protection du patrimoine culturel dans différentes zones de conflit, ainsi que ses actions pour relever les défis relatifs à la lutte contre le changement climatique, l'extrémisme, les différentes formes de discrimination et de violence en particulier à l'égard des femmes et des enfants.

Mme Bokova a évoqué les projets colossaux lancés par l'Organisation sous son mandat en particulier l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable et ceux relatifs à la préservation du patrimoine matériel et immatériel dans plusieurs pays.

A cet égard, elle s'est rappelée avec émotion de la visite qu'elle avait effectuée en mai dernier à Fès au cours de laquelle elle avait pris part à la cérémonie de présentation du programme de réhabilitation des anciennes médersas, présidée par SM le Roi Mohammed VI.

Cette soirée d'hommage a été agrémentée de plusieurs animations musicales brillamment interprétées notamment par le groupe "Beijing Soul Inspiring Disabled Art Troupe", "l'Orchestra H2O Sonidos de la Tierra" et le chanteur Abderrahim Souiri.

SAR la princesse Lalla Meryem a par la suite pris part à une réception offerte par la présidente de la 39ème session de la conférence générale de l'Unesco, Mme Zohour Alaoui en l'honneur de Mme Bokova.

A son arrivée à la Maison de l'UNESCO, SAR la princesse Lalla Meryem avait été accueillie par Mme Zohour Alaoui, présidente de la 39ème conférence générale de l'UNESCO et représentante permanente du Royaume du Maroc auprès de cette organisation.

Son Altesse Royale avait été également saluée par Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la communication et ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim et Chakib Benmoussa, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en France.