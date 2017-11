Ile Maurice: Fast-Track Committee - 17 projets sortiront bientôt de terre

Rs 95 milliards. C'est le coût de l'investissement des 77 projets soumis au Fast-Track Committee et qui attendent d'être approuvés. Le comité, présidé par le Premier ministre, et qui s'est réuni mercredi lors de sa seconde réunion à l'Assemblée nationale, a passé en revue 17 projets en cours de réalisation. Parmi ceux-ci, on retrouve les smart cities de Médine, de Mont-Trésor, de Moka, un appart-hôtel de l'United Docks Ltd, Anahita... Zoom sur quelques projets.

Rs 3,8 Mds pour Saint-Géran

L'hôtel Saint Géran remplace son parcours de golf, sis dans la région Est sur une superficie de 9 hectares, par un projet de 59 villas et un club house, sous le Property Development Scheme (PDS). Le promoteur Kerzner International Mauritius Holdings Limited, dont l'actionnaire majoritaire est le gouvernement dubaïote, compte injecter Rs 3, 8 milliards dans le projet. Au niveau de la main-d'oeuvre, celui-ci générera 400 emplois pendant la phase construction. Et 175 après la finalisation du projet...

16 luxueuses villas à Péreybère

Deux promoteurs chinois, à travers Jimei International Development Ltd, souhaitent construire 16 villas luxueuses avec un club house, un spa, une gym et un club pour enfants à Péreybère. Le projet s'étalera sur plus d'un arpent. Il nécessitera un investissement de Rs 215 millions. Quelque 120 personnes auront de l'emploi sur le chantier pendant la construction et 15 autres seront des employées à plein-temps.

Growfish et l'élevage de cobias

Le projet Growfish avance à grands pas, avec quatre sites, dont deux à Bambous. Il s'agit de l'élevage de cobias, poissons qui s'adaptent à l'aquaculture. Le promoteur, un Sud-africain (ici photo des responsables de la future ferme aquacole), a un an pour être opérationnel. Il compte investir Rs 2,8 millions dans ce projet. À la clé, 100 emplois.

Rs 621 M investies à Grand-Baie

Yellow Futures Ltd construira, sous le PDS, 43 appartements, 17 penthouses, une coffee shop, une aire de jeux pour enfants et une salle de sports à Grand-Baie. Les promoteurs, trois Mauriciens et un Sudafricain, injecteront Rs 621 millions dans ce projet. Celui-ci devrait générer 150 emplois lors de la phase de construction.

Développement à Anse-Jonchée

La Jinfei Blue Bay Properties construira 72 villas, 52 duplexes, 60 appartements et un espace commercial à Anse-Jonchée, non loin de Vieux- Grand-Port. Ce projet, construit sur un terrain de 22 265 m2, coûtera Rs 2,97 milliards. Et devrait créer 420 emplois indirects.

180 chambres à Koki Bay Hotel

Koki Bay Hotel, sis à Melville, Grand-Gaube, offrira 180 chambres sous l'Investment Hotel Scheme. Le promoteur, BR Properties Ltd, détient un bail depuis 2014, qui devrait expirer en 2069. Ce projet requiert un investissement d'un milliard de roupies et générera 250 emplois après construction.

Un cinq-étoiles à Bel-Ombre

La construction d'un hôtel cinq-étoiles de 200 chambres à Bel-Ombre verra un investissement de Rs 1,6 milliard. Et quelque 700 emplois seront créés pendant la réalisation du projet. A terme, ce sont 400 emplois qui seront générés. Le partenaire majoritaire dans ce projet est KPMM (Mauritius) Ltd. Il s'agit d'une compagnie incorporée à Maurice et connue en Afrique du Sud pour ses travaux routiers.

Une distillerie d'huile essentielle

Son activité : l'extraction d'huiles essentielles et des parfums des fleurs et des plantes pour produire ses huiles. Velitang Ltd, dont le promoteur est Firdos Habib Azad Kalfane, a déjà cinq entreprises dans l'océan Indien. L'usine va également accueillir un lieu pour la plantation et une boutique pour la vente des produits à Chamarel. Rs 138 millions y seront injectées, notamment pour l'acquisition d'un terrain détenu par Thalassa Co Ltd.

Origines Vallée, à Chamarel

Le projet immobilier, Origines Vallée, de Chamarel Ltd, comprend la construction de 50 villas luxueuses, 25 suites pour des invités, un centre équestre, un centre d'entraînement de tennis, un héliport, un coin pour les plantes endémiques et un marché de fruits et de légumes. Étalé sur 285 arpents, Origines Vallée disposera aussi d'un spa, d'un complexe sportif, d'un service d'hôtel et de chambres, un coin médical et une crèche. Ce projet immobilier intégré sera au coût de Rs 6,67 milliards. Au total, 540 personnes seront employées pour la construction et 70 pour la gestion du site.

Medine Ltd (Medine Smart City)

Oceanarium (Mauritius) Ltd

United Properties Ltd

MAREF Mon Trésor Investments 2 Limited

ENL Group

Le Chaland Hotel Limited

Anahita Estates Ltd

Morcellement project and Smart City by Omnicane Group