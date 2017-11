Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Showkutally Soodhun et moi sommes sur la même longueur d'onde»

Showkutally Soodhun devra démissionner en tant que vice Premier ministre et ministre du Logement et des terres.… Plus »

Pravind Jugnauth croit-il que cette vidéo est authentique, a demandé un journaliste. «Ou pé fer kuma dir ounn fini enkété. Ou ek moi kapav fer boukou spékilasion. Kan ena ene l'enket nou pa kapav donne évidens en piblik», a-t-il répondu. Selon les besoins de l'enquête, Showkutally Soodhun devra à un certain moment faire une déclaration, poursuit le Premier ministre. «Les li donn so statement là-bas.»

Il a annoncé que Showkutally Soodhun a démissionné comme vice Premier ministre et ministre du Logement et des terres d'un «commun accord».Pravind Jugnauth a également ajouté que «li kler lor de nou bann diskision, nou ti lor mem longer dond».

