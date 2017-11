Maroc: Le Festival Idurar souffle sa deuxième bougie

Du 16 au 19 novembre courant à Tahla

Et de deux pour le Festival Idurar. La reprise est bel et bien un signe de continuité et de consécration, sous le signe de la promesse : « Le tourisme de montagne, un levier de développement». La 2ème édition de ce Festival qui aura lieu du 16 au 19 novembre 2017, à l'initiative de l'Association «Adrar pour le développement et l'environnement», entend être un rendez-vous pour les différents intervenants de la région.

Initiée en partenariat avec la collectivité de Tahla, le Conseil régional Fès-Meknès et le tissu associatif local, cette manifestation vise à promouvoir le patrimoine artistique local et fédérer l'ensemble des acteurs, dont la société civile, les collectivités locales, les administrations publiques, les organisations professionnelles, en vue de faire émerger des visions de développement intégré et fondées sur le principe de l'approche participative.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition constitue un carrefour des d'idées et d'expériences et une occasion de proposer des projets de développement en faveur des jeunes, des associations et des coopératives locales et régionales, conformément à l'esprit et au concept de ce Festival qui entend promouvoir l'économie sociale et solidaire.

Dans ce contexte, le programme prévoit deux conférences ; la première autour du thème: «Le tourisme de montagne, levier de développement », alors que la seconde porte sur «Le rôle de l'intellectuel dans le paysage sociétal », animées par des chercheurs, des experts et des acteurs locaux. Des constats seront dressés lors de ce débat, pour faire le point sur les difficultés entravant le développement d'une politique publique en faveur du tourisme de montagne.

Lors de cette manifestation, plusieurs troupes populaires interprétant les danses d'Ahidous, du Hayt et de Tamidoulit, se produiront sur la scène principale, aux côtés d'artistes nationaux tels que Abdelfettah Ngadi, la troupe de Génération Taragalte, la troupe «Nibrass» et le groupe amazigh Izumal Freedom.

La jeune star de the Voice en France, Yann'Sin (Yassin Jebli) sera au centre de cette fête musicale et culturelle, et interprétera ses dernières chansons d'un album qui sera prochainement en vente en France et au Maroc.

Volet sport, le programme comprend deux matchs de football, à l'initiative des clubs locaux l'EST et l'école «Al Amal», un championnat régional de pétanque, et un « Trail » organisé dans les environs du lac Bablouta dans la zone montagneuse sur 15 km, qui permettra à des dizaines de participants d'apprécier les atouts naturels et touristiques de la région.

Et pour rapprocher les jeunes associatifs du 7ème art, les organisateurs ont programmé une formation de trois jours sur les techniques de tournage du court-métrage en faveur d'une vingtaine de personnes, une session couronnée par « l'après-midi du court » qui présentera six courts-métrages en lice pour le Grand prix «Idurar»

Les enfants seront de la partie où le récréatif et le ludique leur permettront de joindre l'utile à l'agréable, grâce à l'encadrement des Associations «Outdoor Morocco» et «Ithran» et «Karama pour les enfants à besoins spécifiques».

Le Festival aspire à créer une synergie d'initiatives à même de propulser les différentes dynamiques de développement.