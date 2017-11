Togo: Agenda chargé avec de multiples rencontres diplomatiques et techniques

Après la France où elle a séjourné dernièrement, la Miss Togo 2017 est arrivée en milieu de semaine à Bruxelles. Dans la capitale belge, Dédévi Cornelia Adomayakpo a eu un agenda chargé avec de multiples rencontres diplomatiques et techniques.

Déjà, la Miss Togo 2017 a été reçue en audience par son Excellence Monsieur Kokou Nayo M'Beou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Togo auprès du royaume de la Belgique pour échanger sur l'apport et le soutien de la représentation diplomatique togolaise à la réalisation de ses projets.

"J'ai rencontré Monsieur l'ambassadeur et ensemble nous avons évoqué la nécessité de la représentation diplomatique de nous appuyer et nous soutenir dans la réalisation de mon projet de société pour mon mandat. L'ambassadeur a été très attentif à notre demande et a promis de nous assister et nous venir en aide. Je suis satisfaite de cette rencontre", nous a confié Dédévi Cornelia Adomayakpo à sa sortie d'audience avec l'ambassadeur.

L'ambassadeur s'est estimé heureux d'avoir reçu la visite de la nouvelle miss Togo dans les locaux de l'ambassade.

"C'est un grand plaisir pour moi et mes collaborateurs de recevoir la Miss Togo ici. Ce n'est pas souvent que nous recevons des Miss Togo ici donc en la recevant ce matin nous avons senti une reconnaissance du rôle que joue la représentation diplomatique togolaise à Bruxelles et au coeur de l'Europe. C'est pour nous un honneur et une joie d'être avec elle et nous la remercions et nous vous remercions d'être également venu avec elle", a déclaré Kokou Nayo M'Beou.

Le séjour de la Miss Togo à Bruxelles lui a permis également de rencontrer de nouveaux partenaires pour solliciter leur financement pour ses projets dans le cadre de son mandat d'ambassadrice de la beauté de la jeune fille togolaise.

Il est egalement prévu pour le séjour de Dédévi Cornelia Adomayakpo à Bruxelles, un volet touristique avec la visite des sites emblématiques de la capitale europeenne Bruxelles.

Par ailleurs la Miss Togo a visité lors de son sejour a Bruxelles, l'école Leo 13 de Bruxelles et le siège de l'agence d'organisation d'événementiel AEA (Action Europe Afrique).

En rappel, Dédévi Cornelia Adomayakpo a bénéficié d'un appui logistique important de la part de AEA une structure professionnelle dirigée par des Togolais.

L'Aea se definit comme une association à but non lucratif qui a pour but principal de soutenir et d'organiser des événements socio-culturels de la diaspora africaine en général et togolaise en particulier. L'association soutient depuis toujours des projets de développement social au Togo entre autres.

La Miss Togo sera de retour à Lomé le 15 novembre prochain. ..