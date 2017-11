Cote d'Ivoire: Atteinte à la moralité publique - Trois individus appréhendés avec 20000 CD pornographiques

La situation était tendue hier à Massakro entre militaires et populations. Ce village situé… Plus »

C'est pourquoi, après leur déferrement ce vendredi 10 novembre devant le parquet du tribunal du Plateau, ces mis en cause répondront de leur acte. « Autant, les femmes qui lancent les foulards, les individus qui exposent les CD à caractères pornographiques rentrent dans ce cadre », a-t-elle précisé. Le commissaire de police Yvonne Oulaï a aussi noté que les écritures (développer sexe), constamment mentionnées sur les panneaux stop, les ponts, les balises de sécurité, doivent prendre fin. Car elles sont souvent génantes en présence d'un père qui est avec son fils et une personne qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.