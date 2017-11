Cote d'Ivoire: Eliminatoires Mondial "Russie 2018" - Quelle équipe des éléphants face aux Lions de l'Atlas ?

La situation était tendue hier à Massakro entre militaires et populations. Ce village situé… Plus »

Hervé Renard ne cache pas ses ambitions de créer l'exploit en terre ivoirienne. Et le technicien français a les moyens de ruiner toute participation de la Côte d'Ivoire à un quatrième mondial consécutif. De Boufal, Boussoufa, Youness Benhanda en passant par Nabil Dirar, Boutaïb et autres Hamza Mendyl, Renard a battu le rappel de ses troupes. Les Eléphants ont obligation de remporter le duel face aux lions de l'Atlas, s'ils veulent voir la Russie en juin prochain.

Pour le technicien belge des Eléphants de Côte d'Ivoire dont les performances sont très peu flatteuses depuis sa prise de fonction à la tête de l'encadrement technique des pachydermes, seule une victoire, ce samedi 11 novembre 2017, pourrait raccommoder l'histoire de son arrivée en Côte d'Ivoire et le public sportif ivoirien. Si l'ancien capitaine des "Diables rouges" peut se réjouir de la présence de quelques cadres du sacre de Malabo 2015, il devra cependant se résoudre à combler des vides de tailles, notamment dans sa charnière centrale en son animation offensive en l'absence d'Eric Bertrand Bailly suspendu et Séri Jean Michael forfait pour cause de blessure.

Logés dans le groupe C avec le Gabon, les Aigles du Mali et le Maroc, le onze ivoirien qui a terminé pratiquement à genoux lors de sa dernière sortie face à une génération "biberon" du Mali, sait qu'il n'a pas droit à une quelconque négociation sur ses propres installations pour cette finale de ce groupe face aux onze chérifien.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.