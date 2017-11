Sénégal: Outass Hady NIASSE - «à Léona Niassène, le plus petit enfant vous dira qu'il était un homme de Dieu»

A Kaolack, où les fidèles ont convergé ce vendredi à l'annonce du rappel à Dieu du khalife général de Leona Niassène, c'est toujours l'effervescence.

Tous ont tenu à rendre un vibrant hommage à El Hadji Ibrahima NIASSE dont la dévotion est unanimement saluée. Réagissant, Outass Hady NIASSE regrette surtout l'homme de Dieu qui, selon lui, ne manquait jamais une prière. «Nous disons Alhamdoulilah, comme disait le Prophète Mohamet (PSL) durant le mois de Safar et de surcroît, un jeudi jour où Cheikh Ahmed Tidiane nous a quitté. C'est une grosse perte pour le monde musulman, mais aussi pour toute la Umma, El Hadji Ibrahima NIASSE était quelqu'un d'une très grande sagesse qui a un grand cœur. C'est très facile de témoigner sur cet homme qui est parti. Allez-y à Léona Niassène et le plus petit enfant vous dira que c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui ne manquait jamais ses prières à la mosquée. Soit il dirigeait lui-même la prière ou bien il se faisait diriger.

Comme le dit le Prophète Mohamet (PSL), si vous voyez quelqu'un qui fréquente régulièrement la mosquée, vous pouvez lui témoigner que c'est un musulman et un croyant. Et El Hadji Ibrahima NIASS aimait beaucoup prier dans la mosquée. Tous ceux qui l'ont fréquenté ne l'ont pas regretté, aujourd'hui. Il ne faisait jamais des gestes de manière désintéressée et sans se soucier de ce que vous devrez faire pour lui. Tous les musulmans étaient épargnés par sa langue. Il ne songeait jamais faire de mal à quelqu'un», a déclaré Outass Hady NIASSE.