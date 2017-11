Sénégal: Mondial 2018 - Aliou Cissé, l'héritier de Bruno Metsu

Mais l'ancien joueur de Sedan, de Montpellier, du PSG (France), de Birmingham et de Portsmouth (Angleterre), avait la carapace pour tenir, lui qui avait fortement été secoué lors de sa carrière de footballeur et capitaine des Lions.

Malgré une CAN 2017 "acceptable", notamment dans le continu, terminée en quart de finale aux tirs au but face au Cameroun, futur vainqueur, les critiques restaient au summum.

S'il a réussi un carton plein dans les éliminatoires de la CAN 2017 face à des adversaires, il est vrai de petit calibre comme le Niger, le Burundi et la Namibie, les critiques n'ont pas cessé pour autant sur la qualité du jeu produit par ses joueurs.

Mais la méthode Cissé avait du mal à passer et il a été vite surnommé Yaya Jammeh, du nom de l'ancien dictateur de la Gambie, et son bureau affublé de l'acronyme CREI, en allusion à la fameuse Cour qui enquête sur l'enrichissement illicite.

