Sénégal: Forum paix et sécurité - Le panel des chefs d'Etat prévu lundi (Président comité scientifique)

Dakar — La tenue lundi du panel de haut niveau après la cérémonie d'ouverture est l'innovation majeure de l'édition 2017 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, a déclaré vendredi le général de brigade Paul Ndiaye, président du comité scientifique de la rencontre.

"Pour le déroulement, l'innovation majeure du forum de Dakar cette année, est la tenue du panel de haut niveau après la cérémonie d'ouverture. Le panel se tenait le deuxième jour, juste avant la cérémonie de clôture. Cette année, nous allons démarrer avec la cérémonie d'ouverture et elle sera suivie par le panel des chefs d'Etat", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tient lundi et mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

Des chefs d'Etat et de gouvernement vont participer à cette rencontre, précise le directeur scientifique du forum, sans davantage de précision. "Les chefs d'Etat et de gouvernement vont se prononcer sur la thématique centrale", a indiqué le directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).

Pour le général Ndiaye, le thème du forum, "Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées", s'inscrit dans la dynamique enclenchée au cours des différentes éditions avec le passage de stade de diagnostic à celui de recherches de solutions.

"Véritablement, pour cette année, nous allons faire un focus sur les solutions intégrées. Parler de solutions intégrées, c'est tenter de mettre en lumière une approche globale et inclusive, mutualiser des solutions existantes et les leçons dégagées des diverses expériences", a expliqué le président du comité scientifique.

Il a ajouté que les participants vont "réfléchir et approfondir la réflexion stratégique afin de combiner à la fois les aspects militaires, financiers, éducatifs , culturels et religieux".

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble annuellement depuis 2014, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité.

Il a été lancé lors du sommet de l'Elysée de 2013, organisé par la France.

Les organisateurs attendent pour cette édition plus de 500 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé.

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) avec l'appui de nombreux partenaires.