Maroc: De jeunes talents à l'honneur au Festival du cinéma d'Imouzzer Kandar

Lors de cette édition, organisée également en partenariat avec le Centre cinématographique marocain, le Conseil de la région Fès-Meknès et le Festival Off-courts Trouville, un colloque autour de la thématique des "Significations de la mort et ses symboles dans le cinéma marocain" réunira des cinéastes, des chercheurs et des critiques cinématographiques. Les précédentes éditions du festival ont permis de débattre de plusieurs thématiques dont "Le florilège musical dans le cinéma marocain", "L'image du marginal dans le cinéma marocain: fonctions et spécificités" et les questions afférentes à la critique cinématographique marocaine.

Pour départager les films en lice, les organisateurs ont choisi un jury présidé par l'actrice espagnole Bibiana Shonhofer et constitué du chercheur tunisien Taher Ajroudi, de l'acteur Abdelaziz Oussaih, du critique de cinéma Noureddine Mhakkak et de l'actrice Jihane kamal, du Maroc.

"Le CCI a toujours proposé un programme diversifié combinant spectacles, formations, rencontres intellectuelles et artistiques et publications", a indiqué à cette occasion le directeur du festival, Youssef Grich, ajoutant que le CCI a accumulé une expérience considérable par l'organisation de cette manifestation cinématographique annuelle.

Des acteurs et cinéastes ont, à cette occasion, braqué leurs projecteurs sur le talent des deux jeunes acteurs qui ont réussi à imposer leur nom sur la scène cinématographique et se démarquer par la qualité de leurs prestations. La séance d'ouverture de cette édition, initiée par le Ciné-Club d'Imouzzer Kandar (CCI) en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), a été marquée par la projection du film marocain "Les loups ne dorment jamais" du réalisateur marocain Hicham Jebbari.

