Maroc/Cote d'Ivoire: Match Côte d'Ivoire - Maroc - Ils ont dit

Nous sommes obligés d'attaquer, mais en le faisant, nous devons faire également attention. Si dans les vingt premières minutes, nous arrivons à inscrire un but, la pression va changer de camp. Mais je connais très bien les Arabes qui joueront en essayant de gérer le temps. C'est à nous les Ivoiriens de faire le jeu, sans calcul, puisque nous sommes obligés de gagner. Derrière, il faut qu'on soit solides pour éviter de prendre un but. C'est un match où chaque équipe a ses chances avec un léger avantage aux Eléphants qui jouent à domicile. Bonne chance aux Ivoiriens.

Dans cette rencontre, la différence se fera au niveau du mental. C'est un match couperet où en cas de défaite, c'est l'élimination. Le savoir-faire, c'est bien, mais si cela ne s'accompagne d'un mental fort et d'un esprit de combattant, ce sera difficile de passer. Je pense que nos jeunes gens auront ce mental d'acier pour passer le cap marocain. Tout dépendra également de la stratégie. Je ne sais pas laquelle mettra en place l'entraîneur des Eléphants. On peut gagner la rencontre dès la première seconde, mais on peut également la perdre à la dernière. Il faut donc être prêts mentalement, rester concentrés et ne surtout pas prendre de but pour finir ce match en beauté.

La Côte d'Ivoire joue une finale. Elle est à 90 mn de son quatrième Mondial. Mais l'équipe est en plein doute et en ballotage défavorable. Elle a impérativement besoin d'une victoire là où le Maroc peut se contenter d'un nul. Il y a cependant un brin d'espoir parce qu'un match ne vaut jamais un autre. Les joueurs jouent leur carrière. Ils peuvent écrire leur propre histoire. Ils ont envie d'aller au Mondial comme leurs devanciers. Il faut se battre et montrer qu'un match se gagne au mental.

