Cote d'Ivoire: Carnaval Kaha de Niakara - Culture, arts, tourisme, foire... c'était beau !

Une fête, c'est avant tout, la bouffe. Les organisateurs, chapeautés par le Commissaire général du Carnaval Kaha, le député Séverin N'Datien Guibessongui, n'y ont pas dérogé... Ils sont allés plus loin en organisant un concours des meilleurs mets traditionnels Tagbanan. Et puis, comme, il est de notoriété qu'« un rassemblement de Tagbanans sans tchapalo (la bière locale) est un rassemblement vain », eh bien, le Tchap était là ! Il y a même eu un concours du meilleur Tchapalo.

Le socle de cette fête : la culture et la tradition du peuple Tagbana. D'où le festival coloré de prestations de danses traditionnelles et de masques de la région.

