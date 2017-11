Cote d'Ivoire: Carnaval Kaha - La forte mobilisation

La situation était tendue hier à Massakro entre militaires et populations. Ce village situé… Plus »

Prenant en compte la dimension économique d'un tel évènement, Yacouba Ouattara, dira que les ressources culturelles riches et diversifiées, l'immense gisement artistique du département, bien exploités et bien valorisés, peuvent contribuer significativement à la croissance, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois.

Face à ce déferlement, le secrétaire général de la préfecture, Yacouba Ouattara, qui a donné le coup d'envoi, a rendu un vibrant et solennel hommage à Guibessongui N'Datien Sévérin, député de la circonscription électorale de Niakara, Tortiya et Arikokaha, initiateur du Carnaval Kaha. « Honorable, vous voyez tous ce monde. C'est de la joie, de la fierté, de la grandeur, du vivre ensemble... que vous nous procurez », a-t-il lancé, le premier jour de la fête.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.