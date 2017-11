Cote d'Ivoire: Elephants - Joindre l'acte à la parole

Dans son fief, la Côte d'Ivoire, animée par la rage de vaincre, sereine et appliquée, doit se montrer conquérante en jouant intelligemment sans confondre vitesse et précipitation...

«Nous allons jouer comme des guerriers pendant les 90 minutes du temps réglementaire. Nous allons nous jeter corps et âme dans la bataille pour vaincre les Marocains et atteindre notre objectif qui est la qualification pour la phase finale du Mondial 2018», promettent Marc Wilmots et ses poulains. Ce message d'espoir, on nous l'a souvent délivré avant un match capital, mais, au final, ce fut la désillusion.

Ces propos rassurants ne doivent plus être de vains mots, mais plutôt se traduire dans les faits sur le terrain. C'est ce que le peuple et les autorités ivoiriennes qui savent se mobiliser quand leur sélection nationale joue attendent de leurs Pachydermes face aux Lions de l'Atlas, ce samedi, dans la «bonbonnière» du Plateau.

Dans son fief, la Côte d'Ivoire, animée par la rage de vaincre, sereine et appliquée, doit se montrer conquérante en jouant intelligemment sans confondre vitesse et précipitation, se forger un moral d'acier afin de vaincre la peur et la pression devant un adversaire qui, sans être un foudre de guerre, tentera d'user de sa malice et de sa maturité pour réaliser son rêve. Les grands combats qui se gagnent, disait feu Laurent Pokou, l'Empereur baoulé, sont des victoires qui s'obtiennent d'abord dans la tête, avant de l'être sur les champs de bataille. Si ce message est bien saisi et appliqué à la lettre par Salomon Kalou, Serey Dié, Serge Aurier et leurs partenaires, il n'y a pas de raison que la sélection ivoirienne ne se qualifie pas, pour la quatrième fois consécutive, pour la phase finale du Mondial.

Alors, chers Eléphants, la balle est dans votre camp. Dans la discipline et la solidarité, sublimez-vous pour faire taire ces Lions de l'Atlas conduits par un certain Hervé Renard. Le peuple est debout, mobilisé pour vous soutenir jusqu'au bout. Offrez-lui donc un beau cadeau de fin d'année : la qualification pour Russie 2018.