Cote d'Ivoire: Coopération économique - Les Chambres consulaires ivoiriennes et ligérienne explorent de nouvelles possibilités

Les échanges ont tourné autour du thème «Regards croisés sur l'économie ivoirienne et sa sous-région».

Les parties ont échangé sur les opportunités de coopération au cours d'un déjeuner à la Chambre de commerce et d'industrie.

Les possibilités de coopération technique et commerciale ont encore fait, hier, au cours d'un déjeuner, l'objet d'échanges entre la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Pays de la Loire (Cmar Pdl), en France et des chambres consulaires ivoiriennes. Lors des discussions qui se sont tenues dans ses locaux, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci - CI) était accompagnée de la Chambre nationale des métiers (Cnmci) et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire (Caci).

Les échanges ont tourné autour du thème «Regards croisés sur l'économie ivoirienne et sa sous-région». Les parties sont revenues sur le partenariat liant ces différentes institutions ivoiriennes à la Cmar Pays de la Loire représentant 56 000 entreprises artisanales ligériennes. Notamment « un projet de formation des artisans de la région de l'Indénié-Djuablin par leurs homologues retraités des Pays de la Loire soutenu par un programme de transferts de matériel», rappelé Parfait Kouassi, vice-président de la Cci. Ce dernier a traduit l'impatience du secteur privé ivoirien à élargir le champ de la coopération avec la Cmar, avec en toile de fond, un transfert de savoir-faire. Il n'a pas manqué de présenter des axes de coopération qui devraient être approfondis, selon lui. Ce sont notamment la valorisation des déchets et de l'environnement, les questions liées aux changements climatiques, le développement énergétique.

Ces propositions ont rencontré l'adhésion de Christine Guerriau, conseillère régionale, par ailleurs chef de la délégation française. Elle a indiqué que son institution travaille justement à accompagner les 56 000 entreprises artisanales ligériennes sur de telles opportunités en Afrique de l'Ouest en passant par la Côte d'Ivoire. Elle a également expliqué que la mission est menée dans le cadre de la nouvelle feuille de route à l'international que son organisation s'est donnée dans la sous-région ouest-africaine.

Pour sa part, Daniel Laidin, vice-président de la Cmar et chef de la délégation vendéenne, a mis l'accent sur l'aspect de la coopération relatif à la formation en général et le renforcement de capacités dans le bois et l'agriculture. Et de préciser que la partie française est en passe de terminer la mise en place du dispositif de formation pratique dont bénéficieront les artisans ivoiriens.

Pour rappel, la rencontre qui se tient dans le cadre d'une mission de trois jours (du 9 au 11 novembre) prévoit des visites de sites agricoles et artisanaux par les membres de la Cmar présents en Côte d'Ivoire.