Burkina Faso: Le Burkina Faso compte sur sa diaspora en Côte d'Ivoire pour relancer l'économie

Convaincre les trois à quatre millions de « diaspos » de la Côte d'Ivoire dont le Burkina Faso a plus que jamais besoin pour booster la croissance et l'économie du pays, c'est le travail de Paul Kaba Thieba, qui ne manque pas d'arguments : « Nous allons créer des cellules spécialisées auprès du tribunal de grande instance pour réprimer les infractions économiques. Nous avons créé également des institutions spécialisées de financement telle que la banque agricole pour financer l'agriculture ».

Le forum Diaspo Invest et les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso (JPEC) se sont ouverts vendredi 10 novembre à Abidjan. Pendant quatre jours, une centaine d'exposants fera la promotion du pays auprès de la communauté burkinabè émigrée en Côte d'Ivoire. Ouagadougou compte sur les investissements de la diaspora pour relancer l'économie du pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.