Cote d'Ivoire: Bilan du témoignage de Detoh Letoh à la CPI

On sent une certaine distance avec les événements de la crise. Detoh Letoh affirme ignorer qu'une marche des femmes favorables à Alassane Ouattara est réprimée sur Abobo le 3 mars 2011. Même chose le 17 mars 2011 : Detoh Letoh dit apprendre seulement dans la presse la destruction du marché d'Abobo.

Dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye, après Philippe Mangou, cette semaine le tribunal a entendu un autre responsable militaire en poste pendant la crise de 2010-2011 : Firmin Detoh Letoh, qui était commandant des forces terrestres et en charge des opérations sur Abidjan. Quatre jours d'audience au cours desquels Detoh Letoh a tenu un récit plutôt distant par rapport aux événements de 2010-2011.

