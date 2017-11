Congo-Kinshasa: La ville de Kisangani privée d'eau potable et d'électricité

Dans le nord de la RDC, la ville de Kisangani est sans électricité depuis le jeudi 9 novembre. En cause une crue du fleuve Congo et de la rivière Tshopo qui ont provoqué une inondation de la centrale hydroelectrique qui alimente la ville. Les équipes de la SNEL, la Société nationale d'électricité, devraient mettre plusieurs jours pour permettre un retour à la normale. La ville d'1 million 300 000 habitants n'avait pas connu de telle panne depuis 20 ans et cela pose de gros problèmes, avec des risques en matière de santé et de sécurité, selon le maire de la ville, Augustin Osumaka.

Interrogé par RFI, le maire de Kisangani insiste sur la question de l'approvisionnement en eau potable. « Sans courant, il n'y a pas de distribution d'eau au niveau des ménages, c'est le grand problème que nous avons ! Nous sortons d'une réunion de crise et on a trouvé une solution palliative : on nous a dotés d'un générateur de grande puissance qui puisse alimenter la régie des eaux afin que l'on puisse distribuer de l'eau aux ménages ».

« Kisangani est une ville traversée par des rivières, des ruisseaux et le fleuve Congo : nous craignons que la population soit infectée par les maladies hydriques », rappelle le maire qui invite à la prudence dans la consommation de l'eau : il faut utiliser des produits chlorés pour purifier l'eau et des de&avant de la consommer, prendre des produits chlorés et des aquatabs [pastilles pour purifier l'eau], en vente dans les boutiques.

Aucune préoccupation, la sécurité

« Concernant la sécurité, les services d'intelligence veille à ce que des malfrats ne profitent de l'obscurité qui règne dans la ville... tous les services sont aux aguets pour éviter tout dérapage », assure le maire.

« Selon les techniciens de la SNEL, nous osons croire que la situation sera rétablie d'ici une semaine ».