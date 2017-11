Erythrée: Le Groupe de contrôle de l'ONU rend public son rapport d'enquête annuel

Plus grave : les enquêteurs détaillent cette année encore les combines du régime érythréen pour former, nourrir et payer plusieurs rébellions éthiopiennes ou djiboutiennes. Rébellions qui, depuis l'Erythrée, mènent des opérations meurtrières de l'autre côté des frontières.

Il faut dire que, une fois de plus, et malgré les soupçons, les limiers de l'ONU ne sont pas parvenus à prouver qu'Asmara soutient encore les jihadistes somaliens. Empêchés de se rendre en Erythrée, enquêtant sur le monde très secret des renseignements militaires, ils n'avaient pas beaucoup d'atouts dans leur jeu, il est vrai. Ils veulent donc réduire l'attention sur la question des shebabs pour se concentrer sur les autres agissements du régime érythréen dans la région.

Deux équipes d'enquêteurs et deux régimes de sanctions, pour la Somalie d'un côté et pour l'Erythrée de l'autre : telle est la recommandation du Groupe de contrôle de l'ONU.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

