Sénégal/Afrique du Sud: Le fair-play sud africain, un cas d'école !

Se croyant sorti de la cuisse de Jupiter, ces pseudo-supporters saccagent tout sur leur passage. Ils avaient condamné notre sélection à l'errance et rendu plus que salé la facture des réceptions de nos matches à l'extérieur (Marrakech, Conakry, Casablanca). Hier, encore les sud-africains nous administrait une belle leçon du fair-play. Un véritable cas d'école à méditer au pays de la Teranga (Hospitalité).

Et pour cause, chez nous, nous aimons le sport particulièrement le football. Seulement certains n'acceptent qu'un seul résultat (la victoire).

Mais ce qui a été le plus impressionnant c'est l'attitude du public. Exceptées quelques invectives sur certaines décisions de l'arbitre ou encore des huées contre Sadio Mané dans le but de destabiliser la star du football sénégalais, le public est resté fair-play.

C'était la décision prise par la Fédération sud-africaine de football quand la Fifa et le TAS ont conclu à un «résultat manifestement manipulé» par l'arbitre Lamptey du Ghana le 12 novembre 2016 entre Bafana Bafana et Lions. Ils réclameront et obtiendront juste de la Fifa une prise en charge sur certains frais. Sinon, personne ne les a entendu ruer dans les brancards ou se permettre d'accuser certaines personnalités de la Fifa.

