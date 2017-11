Le Sénégal est devenu depuis hier, vendredi 10 novembre, la 3ème nation africaine à avoir composté son ticket pour la Coupe du monde prévue en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018, après les Supers Eagles du Nigeria et les Pharaons d'Egypte. Les «Lions» se sont imposés (0-2) devant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud et mettent du coup, fin au suspense de la poule D. Mardi prochain, les poulains d'Aliou Cissé vont se contenter d'un match de gala face aux mêmes adversaires au stade Léopold Sédar Senghor.

Revoilà le Sénégal ! 15 ans après la qualification historique à la Coupe du monde conjointement organisée par le Japon et la Corée du Sud en 2002, les «Lions» retournent dans la plus grande fête du football prévu en Russie en été 2018. Mais contrairement en 2002 où la bande à El Hadji Diouf a attendu l'ultime journée pour composter son ticket, celle de Sadio Mané a mis un terme au suspense avant même la dernière journée prévue mardi prochain 14 novembre au stade Léopold Sédar Senghor. Les poulains d'Aliou Cissé se sont imposés (0-2) devant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans un stade Peter Mokaba de Polokwane plein comme un œuf.

Deux buts inscrits en première période. D'abord, c'est Diafra Sakho qui a ouvert la marque dès la 12ème suite à une passe millimétrée de Sadio Mané. Une douche froide s'abat sur Polokwane. Mais les Bafana Bafana ne s'avouent pas vaincus. Maitrisant parfaitement le jeu, ils privent les Lions du ballon.

Lebogang Manyama va même toucher la barre transversale suite à une frappe qui a pris Khadim Ndiaye à contre-pied. Alors que l'efficacité fuit les Sud-africains, les Sénégalais en profitent à nouveau. Sadio Mané voit sa frappe repousser par Khune, mais le cuir bute sur la jambe de Thamsanga Innoncent Mkhize qui marque contre son camp (38ème minute). La messe est dite. En seconde période, Aliou Cissé reste sur le même tempo avec son 4-3-3. Les Sud-africains continuent leur domination mais pêchent toujours au niveau du dernier geste. Les minutes s'égrènent et le Sénégal tient sa qualification. Les « Lions » n'entendent plus lâcher leur proie. Mbaye Niang aurait même pu corser le score sur un centre de Sadio Mané qui a été désigné l'homme du match. Grâce à cette victoire, les «Lions» rendent anecdotiques les matches de la dernière journée prévue mardi prochain. Alors qu'ils vont livrer un match de gala au stade Léopold Sédar Senghor face à l'Afrique du Sud, les Etalons du Burkina Faso et les Requins Bleus du Cap-Vert vont jouer un match sans saveur à Ouagadougou.

Avec 11 points + 6, le Sénégal ne peut plus être rejoint ni par le Burkina Faso, ni par le Cap-Vert qui totalisent chacun 6 points.

FICHE TECHNIQUE

Stade Peter Mokaba de Polokwane

BUTS :DiafraSakho (8ème min), SadioMané (35ème min), ThamsangaInnoncentMkhize (csc, 38ème min).

AVERTISSEMENTS :SadioMané (12ème min), Sandile S'fisoHlanti (61ème min), MbayeNiang (90ème min+2)

COMPOSITION DES EQUIPES

AFRIQUE DU SUD : ItumelengIsaackKhune (Capitaine) ; Clayton Michael Daniels, Dean Furman, ThamsangaInnoncentMkhize, LebogangManyama (puis, Jali 63ème min), KamoheloMokotjo, ThembaZwane (puis Tshabalala, 69ème min), Sandile S'fisoHlanti, Percy Muzi Tau, SibusisoVilakazi (puis Grobler, 83ème min), Morgan Leonard Goulo

COACH : Stuart Baxter (Ecosse)

SENEGAL : KhadimNdiaye ; Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, KalidouKoulibaly, Cheikhou Kouyaté (Alfred Ndiaye, 86ème min) ; SalifSané, Cheikh Ndoye, Idrissa GanaGuèye ; SadioMané, DiafraSakho (puis Moussa Konaté, 78ème min), MbayeNiang (puis SaliouCiss, 90ème +2)

Sélectionneur : Aliou Cissé (Sénégal)

ARBITRES :JannySikazwe (Zambie) assisté par Dos Santos Jerson Emiliano (Angola), CheweWisdom (Erythrée)

ECHOS... ECHOS... ECHOS...

LIVERPOOL ET SADIO MANÉ

Dire que Sadio Mané est un élément très important dans le dispositif des Reds est une lapalissade. En plus d'avoir collé au feu-follet des Lions un Kiné pour le suivre comme son ombre, son manager et le directeur sportif de Liverpool n'ont pas voulu se faire raconter ce match. Ils ont débarqué à Polokwane en Jet Privé. Aux dernières, il a même été question qu'ils repartent avec Sadio Mané directement à Liverpool après que ce dernier a fini de remplir sa mission.

ABDOUL MBAYE PRESIDENT ACT : «Gaindé, vous nous avez déjà honorés!»

«Ils l'ont réussi ! Quinze ans après, coachée par un ancien de la belle aventure de 2002, l'équipe nationale de football du Sénégal va disputer la deuxième coupe du monde de son histoire. Gaindé, vous nous avez déjà honorés ! Puisse Dieu vous accompagner jusqu'à un niveau de performance supérieur à celui de vos vaillants prédécesseurs. Allez les lions! Allez gaindé!»

Le PRESIDENT MACKY SALL aux lions :«Nous sommes si fiers de vous»

«Quinze ans après la Coupe du Monde de football au Japon et en Corée, vous venez de réussir une performance historique, en qualifiant notre pays à la prochaine édition de ce prestigieux rendez-vous sportif mondial, avant même le terme des compétitions éliminatoires. Avec courage ct détermination, vous avez porté haut Ies couleurs nationales. En cette joyeuse circonstance, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à votre encadrement, mes chaleureuses félicitations. La Nation entière a vibré au rythme de votre brillante prestation. Nous sommes si fiers de vous. Soyez assurés de mon soutien renouvelé, en route pour la Russie. Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent. En avant, mes chers Lions !

Me Augustin Senghor, président de la FSF : «Le peuple sénégalais mérite cette qualification»

«On renoue avec la Coupe du monde. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. On a trimé. L'Etat, la fédération, le staff technique et les joueurs pour y arriver. Le peuple sénégalais méritait cela. Il a eu beaucoup de déceptions et avec cette qualification, je crois que les gosses ont réussi à les rendre heureux. Bravo à tout le monde. Pour la prime de qualification, tout est arrêté. C'est une grande somme. On attend mardi pour le révéler. Parce que ce match là aussi, il faut le gagner pour terminer en beauté».

Na Gooré

C'était la folie dans les vestiaires des Lions hier, vendredi 10 novembre, après le coup de sifflet final. Joueurs-, encadrement technique, fédéraux, agents du département des Sports et journalistes (Envoyé Spéciaux) s'étaient retrouvés comme un homme pour fêter la victoire. On retiendra les pas de danse de Me Augustin Senghor. Jadis calme, le président de la Fédération sénégalaise de football n'a pas pu se retenir face à la détermination des Lions de faire danser tout le monde.

Na Gooré bis

Après le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), c'est au tour d'Aliou Cissé de passer à l'acte. Le sélectionneur national a lui aussi montré ses capacités de danser. Cissé aboyeur sur la pelouse. Cissé harangueur sur le banc. Cissé grand danseur devant l'éternel. Thiey Sénégal.

Les rastas de Aliou Cissé

Le sélectionneur national l'a échappé. Et pour cause, ses joueurs qui l'attendaient de pied ferme, l'ont jeté de l'eau, imposé une danse (Na Gooré) avant que Moussa Sow ne décide qu'on lui coupe ses rastas. Sadio Mané a été proposé d'exécuter la sentence. Cissé à la main, l'attaquant de Liverpool décide alors que couper les locks de son coach avant de se rétracter. Que de moments forts dans les vestiaires.

Le Wolof et Poular des binationaux

La punition ne s'est pas s'arrêtée là. Puisque Idrissa Gana Guèye s'est transformé en journaliste pour interroger quelques binationaux. C'était terrible pour certains. Notamment, Salif Sané et autre Mbaye Niang. Si le premier a massacré la langue de Kocc Barma, le deuxième a refusé de s'exprimer en poular. Seuls Moussa Sow et Kalidou Koulibaly ont pu relever le défi mais en langue poular.

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

PAPE ALIOUNE NDIAYE

«Pour le moment, on n'a pas encore les mots pour décrire ce qu'on ressent suite à cette qualification. Nous sommes contents d'avoir décroché la qualification. Maintenant, on n'ira pas en Russie pour faire de la figuration. Nous allons essayer d'aller le plus loin possible. Il faudra savourer cette qualification qui a été difficile, mais méritée à la fin. On ne parvient même pas à réaliser ce qui se passe. C'est énorme et c'est une grande récompense pour nous».

MBAYE NIANG

«C'est comme une libération. Nous étions venus chercher la qualification et on l'a eu. C'est exceptionnel ! C'est de la folie. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un jeune joueur comme moi. Disputer une Coupe du Monde ce n'est pas donné tous les jours. Nous allons bien fêter cela. C'était notre destin et voilà. Ma convocation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais j'ai répondu présent en donnant ce que je devais donner. Voilà ! C'est la meilleure des réponses».

IDRISSA GANA GUEYE

«On avait prévu de jouer très haut pour marquer dés la première minute. Malheureusement, comme ils sont bons sur le plan technique, nous avons changé notre stratégie. Nous avons reculé pour procéder à des contres et cela a marché. Nous avons réussi à marquer deux buts sans en encaisser. Donc, c'est bien. La consigne du coach a été respectée. Le plus important, ce n'était pas de faire du bon jeu, mais surtout de se qualifier. On verra bien et on aura largement le temps de se préparer et de montrer qu'on n'est pas une équipe qui défend tout le temps et qu'on sait jouer au football».

DIAO BALDE KEITA

«C'est extraordinaire d'avoir décroché cette qualification au prochain Mondial. Cela prouve que le travail a été bien fait. Nous avons tout donné et on a démontré qu'on avait notre place au prochain Mondial. On a hâte de montrer que l'Afrique a de bons joueurs et que le Sénégal de bons joueurs».

CHEIKHOU KOUYATÉ

«On attendait cette qualification depuis deux semaines. Lorsque la Fifa a pris la décision de faire rejouer le match cumulé à la défaite du Burkina Faso en Afrique du Sud, on s'était dit qu'il fallait valider notre place au prochain Mondial à Polokwane. C'était plus facile ici que chez nous. Donc, il faut féliciter toute l'équipe. C'est génial. Les mots me manquent pour dire ce que je ressens. Nous allons savourer et mardi ce sera la fête».

DIAFRA SAKHO

«Nous avons tous ressenti une fierté. Nous sommes contents d'avoir réussi à décrocher cette qualification. En 2002, on suivait le Mondial à la télé et le fait d'y participer prochainement nous rend fier. Cela fait plaisir de rendre fier tout un peuple. On ne réalise pas encore, peut-être demain (samedi, Ndlr) (Eclats de rires). Mais c'est une grosse fierté».

KALIDOU KOULIBALY

«J'ai ressenti beaucoup de joie et de fierté. Cela faisait 15 ans, qu'on n'était plus allé en Coupe. Maintenant, c'est fait. C'est quelque chose d'important. Nous allons faire la fête chez nous. On a hâte de rentrer à Dakar pour la célébrer avec notre public. On y a toujours cru. On a toujours cru en nous. Tout le monde nous mettait aux oubliettes, mais on a montré que nous sommes des gagneurs. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde et c'est bien. Le pays peut être content».

CHEIKH NDOYE

«Il fallait être des guerriers et on l'a montré. Nous sommes le Sénégal et on a peur de personne. Le match était compliqué, mais on n'a rien lâché. L'équipe était concentrée de la première à la dernière minute. On a eu la chance de marquer deux buts en première période. Je suis un leader naturel. Je parle à mes partenaires que ce soit sur le terrain ou en dehors ; que je joue ou pas et c'est le plus important».

MOUSSA SOW

«Un match difficile. Il est temps de gagner quelque chose. On nous désigne favori très souvent dans les compétitions africaines, mais on ne gagne rien. Avec cette nouvelle génération, on peut espérer. Ce qui fait défaut au Sénégal souvent, c'est un manque de maturité et de concentration. Le match de Cameroun (quart de finale de la CAN, Ndlr), on aurait pu le gagner, mais il était plus concentré que nous. Voila, il faudra être plus costauds».

SADIO MANE

«Une belle qualification. On croyait à la qualification depuis le tirage au sort. On a fait ce qu'il fallait et voilà. Cela n'a pas été facile pour moi au début, mais je savais que j'allais reprendre plutôt que prévu. Et je suis content d'être là pour la qualification. Il fallait y être».