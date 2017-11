Madagascar: Ethiopian Airlines - Le Boeing 787-9 débarque à Ivato

Considérée comme étant la compagnie ayant une croissance la plus rapide en Afrique, la venue d'Ethiopian Airlines sur le sol malgache était très attendue par les différents acteurs du secteur touristique. Le 28 mars, elle a inauguré son premier vol à destination d'Antananarivo. La capitale s'ajoute ainsi aux quatre vingt quinze autres destinations desservies par cet opérateur national éthiopien. Cette liaison est opérée en Boeing 737-800 pouvant accueillir seize passagers en classe Affaires et cent trente huit en Economie.

Comme il est de tradition pour un vol inaugural, les camions des soldats de feu travaillant dans cet aéroport ont arrosé de jet d'eau l'aéronef. Ce qui offre un spectacle exceptionnel à l'assistance. L'aéronef peut transporter deux cent quatre vingt cinq passagers de la classe économique et trente deux dans la catégorie de classe Affaires. Il offre des caractéristiques uniques avec des sièges confortables, un plafond élevé, et des hublots offrant une vue imprenable.

