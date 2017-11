Madagascar: Afrobasket Fiba 3×3 - L'équipe malgache récompensée

L'équipe nationale accueillie en héros. Lors de la réception de ce jeudi soir au CEMES Soanierana, la fédération malgache de basketball 5FMBB) avec ses partenaires ont félicité et récompensé la délégation malgache qui a défendu les couleurs nationales au premier championnat d'Afrique de basketball Fiba 3×3.

L'édition inaugurale de cet Afrobasket Fiba 3×3 s'est tenue à Lomé Togo du 3 au 5 novembre. Sur les douze pays en lice, Madagascar a fini troisième derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire à ce sommet continental du basket à trois. Un podium sur la scène africaine en basketball est synonyme d'un exploit pour les dirigeants de la fédération et ses partenaires.

« Le basket 3×3 est un levier du développement du basket à 5, et c'est ainsi que depuis deux ans, la fédération a décidé de se concentrer sur sa promotion », souligne le président de la fédération, Jean Michel Ramaroson. Outre la médaille de bronze du championnat du Fiba 3×3, Elly Randriamampionona a réalisé un doublé en remportant le titre de champion en concours de tir à trois points et étant également meilleur marqueur du championnat avec 46 réalisations. « Il a été confirmé que l'entraînement en basket 3×3 devrait être axé sur le travail d'agilité, d'adresse et d'endurance... Et les joueurs ont bien suivi les consignes », se réjouit Jean de Dieu Randrianarivelo alias Deda, satisfait du résultat.

Madagascar candidat

« C'est une fierté d'avoir toute l'équipe médaillée et d'avoir parmi nous le meilleur joueur du continent. Nous allons continuer à accompagner le basketball car ce n'est que le commencement pour de belles », a déclaré pour sa part Matthieu Macé, directeur général adjoint de Telma Madagascar. Pour récompenser les joueurs, le partenaire numéro un de la fédération a offert à chacun un téléphone 4Gen avec un an de connexion internet.

Avec les six Afrobasket organisés sur le sol malgache depuis 2009, « Madagascar peut prétendre sans soucis à accueillir la deuxième édition du championnat d'Afrique de Fiba 3×3, mais la Fiba Afrique préfère en cette période de sa promotion que le pays hôte serait accessible facilement à tous les pays participants. Mais on peut tout de même postuler », a avancé le président de la FMBB. En parlant d'organisation de compétition internationale et pour la continuité de la promotion de la relève, Jean Michel Ramaroson a déjà avancé que la Grande Ile sera candidate pour l'organisation de l'Afrobasket U18 garçons en 2018, après la version 2017 à l'île Maurice.