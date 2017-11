Madagascar: RIM - L'équipage Hery Be - Fafah en tête

Le duo a offert un joli spectacle au public de Mahamasina. Ils ont bouclé l'ES1 en 1 min 08,6 sec et le deuxième temps de l'ES2 (1min 09,1 sec) soit un cumul de 2 min 17,7 sec. Yves Rabarijoely et Lanja « Nitro » Ralambo à bord de la Subaru Impreza N4, finit deuxième avec un temps de 1 min 10,6 sec en ES1 et le meilleur chrono de l'ES2 (1 min 08,5 sec) avec un cumul de 2 min 19,1 sec. Gérard Louvel et Teddy Rahamefy, sur Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 complète le podium avec un chrono de 2 min 20,8 sec.

La première journée du Rallye International de Madagascar a vu la victoire de Hery Be et Fafah, sur Evo X.

