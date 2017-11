Madagascar: Poule des As - La CNaPS Sport à une marche du bonheur !

La deuxième journée de la phase retour a été conforme à la dure loi de la logique avec cette victoire d'Elgeco Plus et de la CNaPS Sport qui vont se retrouver dimanche pour un match qui s'annonce houleux.

La CNaPS Sport est en bonne position pour ravir le titre national. Auteur d'une victoire de 3 buts à 1, hier à Ampasambazaha, devant une HZAM héroïque, mais qui se fit piégée par un but très tôt de Niasexe dès la 8e minute. Lalaina enfonça le clou en marquant dans un trou de souris (24e) puis un autre, mais cette fois-ci d'une talonnade (57e).

Tanjona sur les bancs. A trois à zéro, le HZAM ne baissa pas pour autant les bras pour ensuite réduire le score par Donah.

Mais c'est une certitude qu'Amparafa tentera de décrocher la troisième place en tentant de battre le COSFA sinon on ne s'explique pas le fait que l'équipe ait choisi de mettre sur les bancs l'un de ses cadres notamment Tanjona. Avec le retour fort possible de Besona, l'artificier de service, le COSFA aura intérêt à montrer son vrai visage contrairement à hier où les militaires ont carrément levé les pieds ou plus tôt pas du tout à l'image de ce second but d'Elgeco que le gardien a laissé passer entre ses jambes.

Doublé de Bonnard. Les deux équipes faisaient pourtant jeu égal jusqu'à la mi-temps où la physionomie tourna à l'avantage d'Elgeco Plus qui ouvrit le score par Bela (49e) qui recédiva quelques mintutes plus tard (52e).

Mais le meilleur homme du match se nomme Bonnard qui a réalisé le doublé (69e et 72e) sur un service du même Nesta.

Le jeune Safidy lancé dans le bain par Careca parvint à trouver la faille pour marquer le but de 5 à 0. Mais auparavant, les deux autres Safidy du COSFA réduisirent le score en quatre minutes (75e et 79e) comme pour montrer qu'ils sont capables de réduire l'écart.

Le match de dimanche entre la CNaPS Sport et Elgeco Plus s'annonce comme une finale même si Elgeco pour espérer ravir le titre doit marquer trois buts d'écart. Une mission très difficile, mais pas impossible. Prudent, Tipe Randriambololona a cependant sorti très tôt ses cadres en vue de cette rencontre. Lalaina, Njiva et Ando ont été remplacés au cours de la partie. Ce qui veut tout dire.