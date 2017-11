Ile Maurice: Crise à MK - Des développements attendus la semaine prochaine

«Ce n'est ni le moment, ni l'heure de faire une déclaration. Air Mauritius a commencé une procédure. Mes clients tiennent à y participer.», a dit Me Gavin Glover, l'avocat de Patrick Hofman et Bain Ulyate. Lors de la rencontre d'hier, ces derniers auraient toutefois eu l'occasion de s'expliquer.

Première rencontre entre les deux commandants licenciés d'Air Mauritius (MK) et les membres d'un comité ad hoc, présidé par Me Patrice Doger de Spéville, Senior Counsel, vendredi soir 10 novembre. Si les participants se sont montrés peu bavards, Me Gavin Glover a promis des «développements, la semaine prochaine, lors d'une prochaine audience.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.