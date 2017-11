Ile Maurice: Xavier Duval - «Mo enn chien de garde pou aret dériv sa gouvernman-la»

Xavier-Luc Duval qui a, une nouvelle fois, affirmé que c'est lui qui a remis la vidéo incriminant Showkutally Soodhun à un journaliste de l'express, souhaite savoir qu'elle a été la première réaction du Premier ministre lorsqu'il a appris cette affaire. «Prémié kestion nou bizin démandé sé ki Pravind Jugnauth inn fer kan li'nn apran sa ? Mwa entouka kan mo finn pran konésans sa vidéo-la, mo ti éna choix. Mo ti kapav met li direk lor youtube ou dépoz li lor enn Private Notice Question. Nou'nn préfer donn li enn zournalis d'investigation pou li fer so lanket. Mo'nn ziz kontenu la tro sansib ek rasis», a-t-il soutenu. Et d'affirmer qu'il est «un chien de garde pour mettre fin aux dérives du gouvernement».

Xavier-Luc Duval qui intervenait lors d'un point de presse ce samedi 11 novembre a vivement condamné les propos tenus par l'ancien ministre du Logement et des terres. Il a affirmé que ce dernier «a tenu des propos insultants et racistes envers une partie de la population qui a longtemps souffert de l'esclavage». «Lé 1er févrié inn fer enn paké diskour lors linité é enn niméro 4 gouvernman osé ténir bann propo koumsa ? Qui plus est linn anons enn mesure d'exclusion. Sé sa ki problem», a ajouté le leader des bleus.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.